Den Körper  intensiv wahrnehmen

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim bietet nach den Winterferien einen Kurs im „Tai-Chi und Qigong“ ab Donnerstag, 12. Januar, jeweils von 18.30 bis 19.45 Uhr, an. Tai-Chi und Qigong sind chinesische Bewegungskünste, die auf Körper und Psyche vielfältige positive Gesundheitswirkungen haben. Der Kurs eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Übende, die an der Verfeinerung und Vertiefung der Formen arbeiten wollen.

Nach der Geburt wieder in Form kommen

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte bietet nach den Weihnachtsferien ab Freitag, 13. Januar, jeweils von 8.45 bis 9.45 Uhr und 9.50 bis 10.50 Uhr einen neuen Kurs zum Thema „Fitness mit dem Baby von 4 bis 36 Monaten“ an. Schritt für Schritt wird die Figur nach der Geburt wieder in Form gebracht. Nach einem kurzen Ausdauertraining kräftigen und dehnen die Mütter mit gezielten Übungen Arm-, Brust-, Gesäß- und Bein- sowie Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. Die Übungen machen nicht nur den Müttern, sondern auch dem Baby Spaß.

Eine Kombination aus Yoga und Laufen

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte bietet ab Samstag, 14. Januar, jeweils von 9 bis 10.45 Uhr ein „Yoga-Walking“ an. Yoga-Walking ist eine Kombination von bewusster Atmung, Meditation, Laufen und Yoga und somit eine perfekte Quelle der Vitalität. Yoga-Walking ist für eine breite Zielgruppe geeignet, auch noch bis ins hohe Alter.

Mit Papa ein Wintermenü kochen

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte bietet am Samstag, 14. Januar, von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Kochkurs für Kinder ab sechs Jahren mit ihren Vätern unter dem Motto „Wintermenü“ an. Eine Kürbis-Linsen-Suppe und Hähnchenbrust auf Gemüsenudeln stehen auf dem Speiseplan an diesem Vormittag. Als Nachtisch wird ein Schokoladenmousse zubereitet und eine Kleinigkeit gebacken.

Vokabeln lernen leicht gemacht

Kirchheim. Für Schüler von 12 bis 16 Jahren bietet die Familien-Bildungsstätte an vier Nachmittagen, ab Montag, 9. Januar, jeweils von 16 bis 17. Uhr einen Kurs zum Thema „Vokabeln genial einfach lernen!“ an. Wie wäre es, eine Methode zur Hand zu haben, die es ermöglicht, 20 Vokabeln in nur zehn Minuten zu lernen? Diese Methode nennt sich Schlüsselwort-Methode. Hierbei erfolgt das Lernen erfolgt hirngerecht: mit Bildern, Wortklängen, Emotionen und Spaß.

5 Anmeldungen nimmt die Familien-Bildungsstätte entgegen unter der Telefonnummer 0 70 21/92 00 10