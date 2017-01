„Caruso der Berge“ in Kirchheim

Konzert Rudy Giovannini tritt zum neunten Mal in der Gemeindehalle in Jesingen auf. Im Gepäck: melodiöse Schlager.

Konzert in der Gemeindehalle Jesingen mit Rudy Giovannini

Kirchheim. Am Montag, 19. März, ist der „Caruso der Berge“, Rudy Giovannini, in der Gemeindehalle Jesingen live zu erleben. Das darf man bei Rudy Giovannini besonders wörtlich nehmen, denn er singt alle Lieder zu hundert Prozent live.

Als ausgebildeter Tenor hat der Südtiroler seine musikalischen Wurzeln in der Klassik. Inzwischen besteht sein Repertoire vor allem aus melodiösen Schlagern. Gerne unternimmt er aber auch Streifzüge in die volkstümliche Musik oder präsentiert bekannte und beliebte Melodien aus Oper und Operette.

In der Pause verkriecht sich der sehr publikumsnahe Sänger nicht in seinem Kämmerchen, sondern steht am Fan-Stand für Autogrammwünsche und Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Die Tische sind nummeriert und werden nach der Reihenfolge der Bestellung vergeben.

1 Karten gibt es unter den Telefonnummern 0 70 21/48 01 14, 0 71 61/4 41 68 oder 01 51/72 65 17 27 und per E-Mail unter karten@rudy-giovannini-fanclub-neckar-alb.de