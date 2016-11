Konzert Concordia Notzingen-Wellingen tritt in der Jakobuskirche auf.

Notzingen. Am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr findet in der Notzinger Jakobuskirche ein Chorkonzert der Concordia Notzingen-Wellingen statt. Unter dem Motto „Gib uns Frieden“ werden unter der Leitung von Michael Lieb unterschiedliche Stilrichtungen vorweihnachtlicher und besinnlicher Musik zusammengeführt: Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy werden mit klassischem Klang aufwarten. Doch auch moderne, sakrale Stücke wie „The Ground“ von Ola Gjeilo lassen die gute Akustik der Jakobuskirche zur Wirkung kommen. „Moderne Klassiker“ sind mittlerweile die Stücke von John Rutter: Er ist aktuell einer der populärsten modernen Komponisten für Chor- und Kirchenmusik. Und nicht zuletzt sind die Gospels des Oslo-Gospel-Choir musikalisch und inhaltlich getragen vom Vertrauen in Gottes Zusage an die Menschen. Weitere klangvolle Akzente aus Afrika, den Alpen und dem Märchenland bilden einen idealen Einstieg in die Adventszeit.

Neben Nowelli und der Spätlese treten auch das Vokalensemble „QuaVoCo“ sowie einige, auch neue, junge Solisten aus dem Chor Nowelli auf. Begleitet werden alle Sänger und Ensembles von dem Pianisten Philipp Neiberger und der Saxofonistin Marie Herzog.

Karten sind in der Eberhard-Apotheke und bei Elektro Wagner erhältlich.pm