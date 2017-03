„Hängebrücke“ hilft Kindern

Kirchheim. Der Verein Bürgerseefreunde veranstaltet jedes Jahr, unterstützt von Rainer Stradinger, eine Waldweihnacht. Deren Erlös von 800 Euro übergaben sie an die „Hängebrücke“. Das Projekt unterstützt Kinder aus Suchtfamilien. In zwei Gruppen treffen sich betroffene Kinder und Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren regelmäßig in den Räumen des Kinderschutzbundes: Sie tauschen sich aus, erleben gemeinsame Aktionen und thematisieren auch ihre spezifische Lebenssituation.pm