„Lagerfeuer“  spielt im Bären

Kirchheim. Am Donnerstag, 30. März, spielt die Band „Lagerfeuer“ in der Kirchheimer Gaststätte Bären. „Lagerfeuer“ - das sind die zwei Gitarristen Günther Scheuring und Jürgen Wursche, an diesem Tag verstärkt durch Helmut Kipp am Schlagzeug, Elmar Brummer am Bass und Anja Mayer am Saxofon. Sie spielen Beständiges der letzten 40 Jahre aus Oldies, Blues, Rock und Pop und nicht nur, was am Lagerfeuer gespielt wird. Beginn ist gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. pm