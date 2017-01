01.02.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | „Mascha und der Bär“ in der Stadthalle

Das Berliner Puppentheater bringt in einer liebevollen Inszenierung das russische Märchen „Mascha und der Bär“ auf die Bühne. Zu Gast ist es am Freitag, 10. Februar, um 16.30 Uhr in der Kirchheimer Stadthalle. Karten gibt‘s vor Ort. pm