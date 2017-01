Länderkunde Vortrag der Volkshochschule führt im Dettinger Feuerwehrschulungsraum auf die größte Insel des Mittelmeers.

Dettingen. Am kommenden Donnerstag, 19. Januar, beginnt um 19.30 Uhr im Feuerwehrschulungsraum des Rathauses in Dettingen der Volkshochschulvortrag „Sicilia, terra mia – mein Sizilien“. Dr. Rolf Beck, Geograf und begeisterter Sizilienkenner, führt seine Besucher in diesem Länderkunde-Vortrag in digitaler Bildtechnik zu seinen Lieblingsplätzen auf der größten Insel, die es im Mittelmeer gibt.

Es sind dies bekannte Orte wie die faszinierende Hauptstadt Palermo mit Monreale, Taormina, das antike Syrakus und der Ätna. Aber auch Filicudi, ein kleines Vulkaninselchen, das zum Unesco-Weltnaturerbe „Äolische Inseln“ gehört, ist Station des Vortrags, der einen weiten Bogen spannt von Natur und Landschaften bis zur Geschichte und zu kulturellen Sehenswürdigkeiten.

Der Eingang zum Feuerwehrschulungsraum befindet sich auf der Ostseite des Rathauses und kann über einen Aufzug erreicht werden. Eine Abendkasse ist eingerichtet.pm