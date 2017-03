21-Jähriger verschätzt sich

Unfall 7000 Euro Sachschaden bei Kollision an Kreuzung.

Schlierbach. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße 297 von Schlierbach kommend in Richtung Kirchheim. Kurz nach Schlierbach wollte er links in eine Straße abbiegen. Er schätze die Entfernung zu einer entgegenkommenden 80-jährigen Pkw-Fahrerin falsch ein. Eine Kollision war unvermeidbar. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7 000 Euro.lp