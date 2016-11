Adventsbasar Nabu-Treffen

Dettingen. Der Verein Forum Altern veranstaltet am Samstag, 26. November, von 11 bis 16.30 Uhr einen Adventsbasar in die Kirchheimer Straße in Dettingen. Neben Marmeladen kann man Weihnachtsgebäck, Früchtebrot, Türkränze, Weihnachtsschmuck, Karten, das Dettinger Backbüchlein und das Buch Dettinger Gasthausgeschichte kaufen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Notzingen. Das nächste Monatstreffen der Nabu-Gruppe Kirchheim und Lenninger Tal findet am Freitag, 25. November, um 19.30 Uhr im Gasthof Adler in Notzingen-Wellingen statt.