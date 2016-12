30.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Aktion Christbäume werfen in Ötlingen

Kirchheim. Der Ötlinger Musikverein sammelt wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume am Samstag, 7. Januar, ein. Interessierte können im Ötlinger Glühwurm eine Baumerkennungsmarke kaufen, müssen diese am Baum befestigen und den Baum bis 9 Uhr an den Straßenrand legen. Die Helfer des Musikvereins werden ihn im Laufe des Vormittags abholen.

Um 15 Uhr findet dann am Festplatz an der Lauterbrücke der „1. Ötlinger Weihnachtsbaumweitwurfwettbewerb“ statt. pm