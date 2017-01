Angebote des  Schülerhorts

Eine bunte Mischung umfasst das Angebot des Schülerhorts im Freizeit- und AG-Bereich am Nachmittag. Im Sommer geht es beispielsweise in den Schulgarten, im Winter ist stattdessen der Kreativkurs angesagt. Die Kinder können außerdem tanzen oder trommeln, Tischtennis oder Theater spielen, aber auch mit Ton oder Holz arbeiten oder ganz einfach Handarbeiten machen. Es gibt eine Art Jungschar und der Musikverein bietet Unterricht auf unterschiedlichen Instrumenten an.

Aktiv bringen sich dabei nicht nur die 16 Hortmitarbeiterinnen plus einem männlichen Mitarbeiter ein, sondern auch ehrenamtliche Vereinsmitglieder sowie die Lehrerinnen der Grundschule. Mit von der Partie ist auch die evangelische Kirchengemeinde.