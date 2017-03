Apis treffen sich

Kirchheim. Der Frauentreff der Apis geht am Dienstag, 4. April, zu einer Führung nach Weilheim in die Obere Mühle. Abfahrt der Fahrgemeinschaften ist um 8.45 Uhr an der Konrad-Wider­holt-Halle. Nach der Führung besteht die Möglichkeit, im Lädle der Mühle einzukaufen. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 70 21/50 97 11.