02.12.2016 - 02:02 Uhr Auszeichnung Schäufele erhält Sonderpreis

Kirchheim. Die Motorrad-Fachzeitschrift „bike and business“ hat auf einer Fachtagung in Würzburg zahlreiche Motorradhändler aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Unter ihnen ist auch die Firma Ralf Schäufele Motorradtechnik aus Kirchheim. Nach der Bewerbung und dem Besuch der Jury in Kirchheimer kürte sie die Firma zur „Freien Werkstatt des Jahres 2016“.

Entgegennehmen konnte Ralf Schäufele den Sonderpreis dann offiziell in Würzburg.pm