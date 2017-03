Baumpflege mit Entaster

Dettingen. Das Thema Baumpflege mit dem Hochentaster in älteren Baumbeständen ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Dies ist für den Obst- und Gartenbauverein Dettingen Anlass, einen Fachmann zum Thema Baumschnitt mit Hochentaster einzuladen. Der Referent Vitus Rommel wird an verschiedenen Obstbäumen die erforderlichen Schnittmaßnahmen mit dem Hochentaster erläutern und durchführen. Treffpunkt ist am Samstag, 25. März, um 13 Uhr am Parkplatz an der Kleingartenanlage in Dettingen.