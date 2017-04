Berauscht hinterm Steuer

Alkohol Die Polizei hat einen Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen.

Dettingen. Am Mittwochabend ist bei einer Verkehrskont­rolle der Führerschein eines 64 Jahre alten Autofahrers beschlagnahmt worden.

Die Polizei betrieb am Abend an der B 465 eine Kontrollstelle. Gegen 23 Uhr wurde der Lenker einer Mercedes-Benz E-Klasse angehalten. Bereits beim Haltesignal der Polizei hatte der Fahrer merkliche Schwierigkeiten, sein Auto kontrolliert zum Stillstand zu bringen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch, einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache. Er wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mercedes-Fahrer, ohne seine Fahrzeugschlüssel, den Heimweg fortsetzen.lp