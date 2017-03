Bürocontainer aufgebrochen

Wendlingen. Mit brachialer Gewalt ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in einen Bürocontainer auf dem Lagerplatz einer Firma in der Heinrich-Otto-Straße in Wndlingen eingebrochen. Nachdem er zunächst erfolglos versucht hatte, die Tür aufzuwuchten, verbog er diese mit massiver Gewalt soweit, dass er in den Container eindringen konnte. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen, um etwas Stehlenswertes zu finden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.lp