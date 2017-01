Christbäume loswerden

Notzingen. Auch in diesem Jahr wird die Christbaumsammelaktion in Notzingen von der Jugendfeuerwehr durchgeführt. Wer seinen Weihnachtsbaum loshaben möchte, soll ihn gut sichtbar am heutigen Samstag ab 9.30 Uhr an den Straßenrand stellen. Außerdem ist dem Baum ein Umschlag mit der Aufschrift „Jugendfeuerwehr Notzingen“ und einer Spende von zwei Euro beizufügen. Diese Spende wird zur Unterstützung der Jugendarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Notzingen eingesetzt.