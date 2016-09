19.09.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Concordia gründet neuen Chor

Notzingen. In Notzingen startet ein neuer Chor. Der Gesangverein Concordia Notzingen-Wellingen richtet dieses Angebot an alle, die das Singen einmal ausprobieren wollen. Chorleiter ist Michael Lieb, der auch den Chor Nowelli in Notzingen-Wellingen leitet. Er hat erste Songs ausgewählt, die er mit Interessierten mit einer ausgewogenen Mischung aus Konzentration und Entspannung einstudieren wird. Die erste Chorprobe findet am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr im Wellinger Bürgerhaus statt. pm