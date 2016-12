02.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Der Weihnachtsmusik lauschenKaffee und Musik genießen in Ötlingen

Dettingen. Am Sonntag, 11. Dezember, musiziert der Schwäbische Posaunendienst beim Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Dettingen. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kirchheim. Der Chor der Johanneskirche lädt am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr zu einem adventlichen Nachmittag ins evangelische Gemeindehaus Ötlingen ein. Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher Adventslieder aus verschiedenen Epochen hören.