14.01.2017 - 02:02 Uhr Der Winter zeigt am Wochenende, was er kann

Schopflocher Moor, Schnee, kalt und neblig, Sonntag 08.01.2017, Ruoff

Stürmische Zeiten hat auch die Region um die Teck jetzt hinter sich gebracht. So drückte Sturmtief „Egon“ in der Nacht zum Freitag das Dach einer Firma in Wendlingen ein und richtete einen Schaden in Höhe von über 20 000 Euro an. Die Feuerwehr hatte viel zu tun, verletzt wurde dabei jedoch glücklicherweise niemand. Nach dem Sturm sagen die Wetterfrösche jetzt Schnee voraus. Offensichtlich will der Winter auch in den Tieflagen und erst recht auf der Schwäbischen Alb zeigen, was er kann. Winterspaziergänger wie auf unserem Foto im Schopflocher Torfmoor dürfen sich zwar über Neuschnee freuen, müssen aber dafür voraussichtlich auf Sonnenstrahlen ganz und gar verzichten und dicke Mäntel anziehen.ist/Foto: Dieter Ruoff