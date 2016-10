18.10.2016 - 03:02 Uhr Share | | | | Ein besinnlicher Nachmittag für Senioren

Die Senioren aus Notzingen und Wellingen genossen einen bunten Nachmittag in der Gemeindehalle. Foto: Thomas Krytzner

Freizeit Bereits zum 42. Mal fand der Seniorennachmittag in der Notzinger Gemeindehalle statt – mit einem Programm, das eine kunterbunte Mischung mit viel Unterhaltung war. So zeigte Camill Hauser, ein Fußballkünstler, was akrobatisch alles mit dem Ball geht. Der Freestyler vollführt seit über zehn Jahren Kunststücke mit Bällen. Für viele Lacher sorgte Martha Schwämmle alias Barbara Carl-Mast. Mit ihren schwäbischen Weisheiten und Erzählungen führte sie vielen die Realität vor Augen. Die Musik kam aus dem schwäbischen Baltimore – Baltmannsweiler: Die Night and Day Band sorgte mit bekannten Melodien wie zum Beispiel „So schön, schön war die Zeit“ für einige Erinnerungen bei den Gästen in Notzingen. kry