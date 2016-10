Eine afrikanische Geschichte

Konzert Der Treffpunkt „Kirche & Kultur“ lädt am Samstag, 12. November, zu einem multimedialen Bühnenstück mit Gospelmusik, bewegender Geschichte und aktuellem Bezug in die Notzinger Gemeindehalle ein. Der Titel lautet „Eine afrikanische Geschichte“. Untermalt werden die Songs von eindrucksstarken Bildern und Filmsequenzen. Der Moderator Andreas Malessa gestaltet als Erzähler den Abend mit. Der Gospel-Projektchor aus Holzmaden unter der Leitung von Andre Moselewski begleitet das Projekt musikalisch. Karten gibt es im Vorverkauf beim Buchhaus Bandle, im Buchcafé in Dettingen und online unter www.maratix.de. pm