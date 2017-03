Explosion in Recycling-Firma

Dettingen. Eine Verpuffung in einem Betrieb für Metall-Recycling in der Kirchheimer Straße hat am Mittwochvormittag in Dettingen für Aufregung gesorgt. Kurz nach 11 Uhr berichteten Anrufer der Polizei von einem lauten Knall und einer starken Explosion. Neben zahlreichen Streifenwagen und dem Rettungsdienst rückten auch die Feuerwehren Dettingen und Owen mit fünf Fahrzeugen und mehr als 20 Feuerwehrleuten an. Vor Ort gab es schnell Entwarnung. Wie sich herausstellte war eine möglicherweise nicht vollständig entleerte Sauerstoffflasche in die Metallschredderanlage geraten, deren Inhalt verpuffte. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden entstand nicht.