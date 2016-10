Firmen helfen Bürgern

Ehrenamt ­Innenminister zeichnet vorbildliche Arbeitgeber aus

Stuttgart/Kirchheim. „Dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Arbeitgeber kann Baden-Württemberg beim Schutz der Bevölkerung auf ehrenamtliches Engagement bauen“, sagte Innenminister Thomas Strobl kürzlich in Stuttgart. Deshalb hat das Land die Auszeichnung „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ ins Leben gerufen. 29 beispielhafte Arbeitgeber zeichnete der Innenminister jetzt wieder aus. Aus dem Verbreitungsgebiet des Teckboten ist darunter die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bertele Lack und Karosserie in Kirchheim sowie die Maschinenfabrik Heller in Nürtingen.pm