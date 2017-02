25.02.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Fit für den Panoramalauf werden

Panoramalauf NotzingenLäufer

Zur Vorbereitung auf den Panoramalauf in Notzingen am 22. Juli gibt es bei der FBS Kirchheim einen Kurs für Läufer. Er beginnt am Freitag, 10. März, und findet jeweils von 18 bis 19 Uhr statt. Weitere Infos, auch zur Anmeldung, gibt es unter der Nummer 0 70 21/92 00 10.pm/Archiv-Foto: Deniz Calagan