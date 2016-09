DJ Diable ist Discjockey und Veranstalter der Fliegerhallenparty seit neun Jahren. Davor gab es die Party auch schon mit anderen Veranstaltern. Der leergeräumte Flugzeughangar der Fliegergruppe Dettingen dient als Location und ist dekoriert mit Fliegerutensilien, Fallschirm und einem Flugzeug unter der Hallendecke. Drei Bars sowie eine Kaffee- und Weinlounge werden aufgebaut. Erstmals werden in diesem Jahr frisch gegrillte Hamburger, Cheeseburger, Archie-Burger, Veggieburger von „Archie on Tour“ für den großen und kleinen Hunger angeboten. Zudem gibt es einen Außenbereich mit Feuerkörben und Teckblick. Frauenparkplätze befinden sich direkt am Eingang. Start der Party ist um 21 Uhr.