Frühstück  für Frauen

Austausch In Notzingen geht es bei Kaffee und Brötchen um die Bibel.

Notzingen. Ein großes Frauenfrühstück findet am heutigen Samstag, 18. Februar, um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Notzingen statt. Renate Fröschle aus Mittelberg referiert über das Thema: „Es war einmal . . . Die Bibel ein Märchenbuch?“ Fröschle stammt aus Notzingen und wohnt jetzt in Mittelberg im Kleinen Walsertal. Dort betreibt mit ihrem Mann das „Berghaus Zeit“. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und ist außer Erzieherin, Heilpraktikerin und Wanderführerin auch Ehe-Seelsorgerin. Als Referentin ist sie im Bereich der Erwachsenenbildung tätig. pm