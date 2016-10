18.10.2016 - 03:02 Uhr Share | | | | Führung Durch Dettinger Geschichte gehen

Dettingen. Am Samstag, 22. Oktober, findet um 15.30 Uhr ein Rundgang durch den alten Ortskern Dettingens statt. Günther Erb führt zu den Spuren der Geschichte Dettingens: So sehen Teilnehmer die Reste der 1525 zerstörten Burg Schloßberg am westlichen Ortsrand und zahlreiche Zeugnisse der jüngeren Vergangenheit, wie den denkmalgeschützten Bahnhof oder das wieder aufgebaute Rathaus. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter der Telefonnummer 0 70 21/97 30 30 entgegen. pm