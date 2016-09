22.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Gegen geparkten Anhänger gekracht

Kirchheim. Ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro ist die Folge einer kleinen Unachtsamkeit, die am Mittwoch gegen 9.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Dettingen geführt hat. Ein 38-Jähriger war mit seinem Renault Kangoo auf der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang übersah er einen dort geparkten Lkw-Anhänger. Er krachte mit voller Wucht gegen das linke Heck des Anhängers. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurde der Renault so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. lp