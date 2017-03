24.03.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Geld und Schmuck weg

Einbruch In Schlierbach ist ein Dieb in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Schlierbach. Ein Einbrecher war am Mittwochabend in Schlierbach am Werk. Betroffen war ein Einfamilienhaus in der Eichbrunnenstraße. Der Täter wuchtete mit einem Werkzeug ein Fenster auf und durchsuchte die Zimmer und Möbel. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Wohngebiet in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben.lp