Gemeindehauscafé geöffnet

Schlierbach. Das Gemeindehaus Café in der Göppinger Straße 4, in Schlierbach ist am Sonntag, 22. Januar, ab 14.30 Uhr geöffnet. Der Posaunenchor bewirtet mit selbstgebackenen Kuchen und Torten, Kaffee, Tee, Brezeln und kalten Getränken. Auch auswärtige Gäste sind willkommen. Der Erlös ist für den Posaunenchor bestimmt.