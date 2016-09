20.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Gemütlich nach Kirchheim wandern

Dettingen. Am Mittwoch, 21. September, organisiert das Dettinger Seniorenteam eine Seniorenwanderung. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Haltestelle der katholischen Kirche Guckenrain und um 14.20 Uhr am Bauhof. Die Wanderung führt über die Hahnweide in Richtung Kirchheim. In der Vereinsgaststätte Eintracht ist dann Zeit für eine Pause. Anschließend geht es zurück nach Dettingen. Alle Wanderfreunde und die, die es werden wollen, ebenso wie Nichtsenioren sind eingeladen. pm