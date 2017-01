25.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Gottesdienst zum Lutherjahr in Notzingen

Kirchheim. Innerhalb der Predigtreihe zum Lutherjahr findet am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr ein Gottesdienst für jedermann in der Jakobuskirche in Notzingen mit Pfarrer Christoph Schilling aus Ohmden statt. Er stellt den Brief vor, den Luther an einen befreundeten Friseur geschrieben hat. Darin ist eine Anleitung zu finden, die erklärt, wie man am besten beten soll. Nach dem Gottesdienst gibt es ein Mittagessen im evangelischen Gemeindehaus in Notzingen.