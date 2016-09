21.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Dettingen. Noch etwas unklar für die Polizei ist die Verkehrssituation, die am Montagmorgen auf der B 465 auf Höhe der Ampelkreuzung beim Rewe-Markt zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden geführt hat.

Eine 60 Jahre alte Lenningerin war mit ihrem VW Passat kurz vor 6.30 Uhr von Owen in Richtung Kirchheim unterwegs und befuhr an der Ampelkreuzung die linke Geradeausspur. Sie bremste ihren Wagen bis zum Stillstand ab, da laut ihren Angaben die Ampel Gelblicht zeigte.

Ein ihr nachfolgender 33-Jähriger aus Lenningen konnte ebenfalls rechtzeitig anhalten. Das gelang einem 30 Jahre alten Lenker eines VW Passats aus Beuren nicht mehr. Er fuhr mit voller Wucht auf den Vordermann auf, dessen Wagen noch auf das Auto der 60-Jährigen geschoben wurde. Beide nachkommende Fahrzeuglenker gaben übereinstimmend an, dass die Ampel bereits Grünlicht gezeigt hat und die Passatfahrerin völlig grundlos abgebremst habe. Durch die Kollisionen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Die Polizei sucht jetzt unter der Telefonnummer 0 70 21/501-0 noch Zeugen, die ebenfalls an der Kreuzung standen und zur Klärung der Unfallsituation entsprechende Hinweise geben können. lp