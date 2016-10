26.10.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Imkerei Was sich aus Wachs machen lässt

Kirchheim. Der Bezirks-Bienenzüchterverein Kirchheim lädt am Freitag, 28. Oktober, ab 19 Uhr zum Wachsworkshop in den Lehrbienenstand in der Hahnweidstraße 100 in Kirchheim ein.

An diesem Abend gibt es die Möglichkeit selber Kerzen aus reinem Bienenwachs zu gießen, kosmetische Produkte herzustellen oder sich über den nächsten Neuimkerkurs zu informieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 70 21/33 32.pm