Infos zum Bürgerbus

Ansprechpartner in Sachen Bürgerbus ist der Krankenpflege-Förderverein Notzingen-Wellingen. Pfarrer Edgar Tuschy ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 0 70 21/26 78 oder per E-Mail an Vorstand@mit-fuer.de.

Die Fahrkarten für den Bürgerbus bekommt man im CAP-Markt, bei „Kraut und Rüben“, in der Apotheke und in Bärbels Backhaus.eis