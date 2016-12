23.12.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Inhaltsschwere Kalender und Jahresfeiern für die gute Sache

Lena und Philipp Hauff freuen sich über den Reingewinn von 500 Euro aus ihrem Fest.Fotos: Jean-Luc Jacques

Viele Spenden für die Weihnachtsaktion sorgen in der Teckboten-Redaktion für weihnachtliche Stimmung. Für 1 000 Euro sagen wir dem Lions-Clubs Nürtingen-Teck/Neuffen Dank. Die eifrigen Clubmitglieder haben heuer zum neunten Mal ihren beliebten Adventskalender herstellen lassen, der nicht nur süße Überraschungen, sondern auch tolle Preise enthält. Fast 5 000 Exemplare wurden vor allem in den Fußgängerzonen von Kirchheim und Nürtingen persönlich an den Mann gebracht. Mit dem Erlös werden verschiedene Projekte rund um die Teck unterstützt. Den Scheck des Lions-Clubs Nürtingen-Teck/Neuffen überreichten jetzt Mike Roder, Marcus Bütikofer, Bernd Traub und Stefan Russ (von links auf dem linken Bild). Ein herzliches Dankeschön für weitere 500 Euro geht an den Friseursalon Hauff in der Kirchheimer Gerberstraße,. Dort wurde das einjährige Bestehen in aktuellen Räumlichkeiten mit einer öffentlichen Weihnachtsfeier begangen. DJ Chris Sonaxx verzichtete auf seine Gage ebenso wie Wellness-Fachfrau Michaela Kühn auf ihren Erlös. Beides floss ebenso wie der Verkauf von Glühwein quasi direkt in die Kasse der Weihnachtsaktion. Lena und Philipp Hauff freuen sich auf dem rechten Bild über den Reingewinn von 500 Euro aus ihrem Fest. ist/Fotos: Jean-Luc Jacques