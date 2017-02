Ins Paradies eintreten

Kurs Wissenswertes zur Reformation vermittelt ein Kurs in Schlierbach.

Schlierbach. Die evangelische Erwachsenenbildung und die evangelische Kirchengemeinde Schlierbach veranstalten ab Mittwoch, 8. März an drei Abenden bis Mai den Reformationskurs der evangelischen Erwachsenenbildung.

Start ist am 8. März um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Schlierbach mit dem Thema „Durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eintreten.“ / Gottes Gerechtigkeit und Theologie der Reformation.

Referent des ersten Abends ist Pfarrer Gerd-Ulrich Wanzeck, der ehemalige Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung in Württemberg.

Weitere Abende sind am Mittwoch, 5. April zum Thema „Reformationszeit - Umbruchzeit“ und am Mittwoch, 17. Mai zum Thema „Reformatorische Bewegungen weltweit“.pm

5 Informationen gibt es bei der evangelischen Erwachsenenbildung in Göppingen unter der Telefonnummer 0 71 61/9 63 67 12