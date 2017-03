01.04.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Ist der Mensch wirklich frei?

Kirchheim. Am Montag, 3. April, findet um 19 Uhr ein Vortrag mit Wolfgang Urban in Stuttgart statt. Thema ist „Freiheit unterm Sternenzelt“. Die Regionalgruppe Kirchheim des Schwäbischen Heimatbundes fährt zu dieser Veranstaltung nach Stuttgart. Abfahrt ist um 17.51 Uhr am Kirchheimer Bahnhof. Weitere Infos, auch zur Anmeldung, gibt es unter der Telefonnummer 0 70 21/62 83.