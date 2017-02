25.02.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Kindertag Gemeinsam Spaß haben

Kirchheim. „Alles wird gut“ - zu diesem Thema findet am Samstag, 11. März, von 9.30 bis 16.30 Uhr ein Kindertag für Fünf- bis Achtjährige in der Baptistengemeinde in Kirchheim statt.

Es gibt Geschichten, Spiele, Essen und ganz viel Spaß. Teilnahme ist nur mit einer verbindlichen Anmeldung möglich.pm

1 Weitere Infos, auch zur Anmeldung, erhalten Interessierte per Mail an die E-Mail-Adresse pedi_99@gmx.de