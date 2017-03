Kindertreff „Abenteuerinsel“

Kirchheim. Die Landeskirchliche Gemeinschaft Württembergischer Christusbund in der Villastraße 6 in Kirchheim lädt am Samstag, 25. März, Kinder zwischen sechs und 13 Jahren zur „Abenteuerinsel“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit einem ausgiebigen Frühstücksbüfett. Danach locken Bastel- und Spielangebote, bei denen die Kinder ihre Kreativität neu entdecken können. Auch gemeinsames Singen bei Livemusik ist angesagt. Thema ist die Geschichte von der Flucht König Davids. Anschließend wird diese Begebenheit in der Gruppe nachbesprochen.