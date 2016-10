18.10.2016 - 03:02 Uhr Share | | | | Kirche 500 Jahre Reformation

Schlierbach. Am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr findet in der evangelischen Georgskirche in Schlierbach die „Night of Worship“ statt. Die Nacht, die das neue Kirchenjahr einleiten soll, steht ganz unter dem Motto „Martin Luther“. Anlass dafür ist, dass sich die Reformation im Jahr 2017 zum 500. Mal jährt. Die christliche Band Under pulpit tritt bei der Veranstaltung in der Georgskirche auf: Ihre Lieder handeln von der Liebe, Größe und Güte Gottes. Der Eintritt ist frei. pm