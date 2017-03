Kirche für Kinder

Kirchheim. Am Sonntag, 19. März, findet für Kinder ab drei Jahren eine Kinderkirche in Maria Königin statt. Die Kinderkirche mit dem Thema „Vertrauen - Jesus kann Stürme stillen“ läuft parallel zum Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr. Der Beginn ist gemeinsam in der Kirche. Dann gehen die Kinder in den Clubraum vom Seniorenzentrum Sankt Hedwig. Auch die Eltern und Großeltern sind eingeladen, mitzukommen. Die Kinderkirche findet an jedem dritten Sonntag im Monat statt.