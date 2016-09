22.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Kleine Geiger ganz groß

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Zugunsten der Erweiterung der Kita im Doschler findet am Samstag in der Stadthalle ein Konzert des CJD-Orchesters statt. Peter Eidemüller

Bereit für den großen Auftritt: Mit ihren selbst gebastelten Geigen werden die „Sausewind“-Kinder aus der Kita im Doschler am Samstag das CJD-Orchester in der Stadthalle begleiten. Foto: Carsten Riedl

Kirchheim. Beethoven, Liszt, Tschaikowsky – wer gerne den Klängen der drei Komponistengenies lauscht und gleichzeitig etwas Gutes tun will, ist am kommenden Samstag ab 18.30 Uhr in der Kirchheimer Stadthalle bestens aufgehoben. Zugunsten der Erweiterung der Kita im Doschler gibt das Orchesters des Einrichtungsträgers Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) ein Stelldichein der besonderen Art.

Unter der Leitung von Christof Harr, regelmäßig Dozent bei internationalen Meisterkursen für Dirigenten, musizieren nicht nur begabte Schüler aus diversen CJD-Einrichtungen aus ganz Deutschland. Um die Verbundenheit mit der Kita im Doschler auszudrücken, werden zu Beginn des Konzerts Kinder der Gruppe „Sausewind“ die Bühne entern und die Musiker mit selbst gebastelten Pappgeigen begleiten. „Darauf freuen sich die Kinder schon lange“, weiß die verantwortliche Erzieherin Dominique Bernhardt.

Kein Wunder, schließlich hat Christof Harr die Kita über den Sommer mehrmals selbst besucht, um den Knirpsen beim Basteln zu helfen. „Das Interesse war riesig, die Kinder waren mit Feuereifer dabei“, so Berrnhardt. Darüber hinaus macht sich der Kita-Tross am Tag vor dem Konzert extra auf den Weg nach Tübingen, um bei der Generalprobe des CJD-Orchesters dabei zu sein. Neben leuchtenden Augen ist ein Ohrenschmaus garantiert, zumal auch Solistin Leonie Kruppa (Elze) eine letzte Übungseinheit am Klavier einlegen wird.