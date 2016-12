09.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Konzert Der Schwäbische Posaunendienst

Dettingen. Am Sonntag, 11. Dezember, musiziert der Schwäbische Posaunendienst unter der Leitung von Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann beim traditionellen Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Dettingen. Die Musikstücke von alten und neuen Komponisten sowie verschiedene Arrangements für Bläser nehmen die Zuhörer mit hinein in die Advents- und Weihnachtszeit. Der Beginn des Konzerts ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.pm