07.03.2017 - 02:17 Uhr Konzert Raritäten der Romantik

Dettingen. Am Sonntag, 12. März, um 19.30 Uhr erklingen im Gemeindehaus im Pfarrgarten, Schulstraße 3 in Dettingen, romantische Musikstücke. Das Grevesmühl-Violinen-Duo präsentiert seine neue CD und spielt Werke von Jean-Marie Leclair, Bernhard Molique, Béla Bartók und Charles de Bériot. Detlev Grevesmühl war erster Konzertmeister der Wiener Symphoniker und an der Deutschen Oper Berlin. Er bildet mit seiner Lebenspartnerin Petra Klausmann das Violinen-Duo. pm