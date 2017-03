Kreativ-Gruppe trifft sich

Kirchheim. Die Kreativgruppe des Kirchheimer Bürger-Treffs trifft sich am heutigen Dienstag, 28. März, um 14.30 Uhr in der Sammel-Tasse, Alleenstraße 96, in Kirchheim. Ob Stricken, Häkeln oder andere Techniken: Es besteht immer die Möglichkeit, voneinander zu lernen und sich auszutauschen. Auch werden noch Trostteddys für die „Teddy-Tanten-Trostteddy-Aktionen“ gestrickt oder gehäkelt, die an Kinderkrankenhäuser, aber auch an Demenzkranke verteilt werden. pm