Lange Musiknacht

Blasmusik Der Schlierbacher Musikverein lädt zur „Langen Musiknacht“ ein.

Schlierbach. Der Schlierbacher Musikverein will den Beweis antreten, dass Blasmusik nicht nur in ein Festzelt passt. Bei der langen Musiknacht am morgigen Samstag stehen moderne, stimmungsvolle Stücke auf dem Programm. Diese sollen zum Mitsingen animieren und auch zum Tanzen einladen.

Die Jugendkapelle Schlierbach eröffnet die Veranstaltung, weiter geht es mit dem aktiven Blasorchester. Danach können die Gäste bei der Band Sunburst abrocken. Einlass in die Dorfwiesenhalle ist ab 18.30 Uhr.pm