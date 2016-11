Laternenfest in Notzingen

Feuerwehr Am morgigen Samstag wird es abends hell in den Straßen.

Notzingen. Am Samstag, 12. November, wird es abends noch mal hell in den Straßen rund um das Notzinger Feuerwehrmagazin. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr lädt alle kleinen und großen Kinder zum Laternenumzug in Begleitung des Musikzuges ein. Treffpunkt ist das Feuerwehrmagazin in der Notzinger Bachstraße. Der Umzug beginnt um 18 Uhr. Nach einer kleinen Runde durch die Straßen des Dorfes können alle Besucher den Abend gemütlich bei Punsch, Glühwein, Getränken und Roter Wurst vom Grill an und im Feuerwehrhaus verbringen.

Der Umzug mit Bewirtung findet bei jedem Wetter statt. Der Spielmannszug freut sich auf viele bunte Laternen.pm