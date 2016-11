Jahresabschluss Kirchheim lädt zum gemeinsamen Wandern.

Kirchheim. Zur letzten Tour in diesem Jahr am Donnerstag, 1. Dezember, geht es bei Lust am Wandern von Wernau über den Berghof und Bodelshofen nach Ötlingen. Die Mittagseinkehr bietet Gelegenheit, einen Jahresrückblick und einen Ausblick auf das kommende Jahr vorzunehmen. Zurück nach Kirchheim geht es zu Fuß oder mit dem Bus.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Kirchheim. Wer erstmals mitwandern möchte, sollte sich anmelden. Informationen gibt es bei Gudrun Müller vom Bürgerengagement Kirchheim unter der Nummer 0 70 21/50 23 45.pm